vor 1h

Basel

Erhöhte Badi-Preise – «Das ist gestört!»

Wegen einer verkürzten Saison aufgrund der Corona-Krise setzen Badis in beiden Basel auf Corona-Rabatte. Doch im Baselbiet machen nicht alle mit. Das Gartenbad in Arlesheim verzichtet auf eine solche Reduktion und erhöht zusätzlich die Preise. Viele Bewohner sind empört und verstehen eine Erhöhung in der aktuellen Situation nicht.

von Manuela Humbel

1 / 7 Zum ersten Mal seit zehn Jahren erhöht das Gartenbad in Arlesheim seine Eintrittspreise. Foto: Google Streetview/Heinz Wütrich Doch viele Bewohner finden den aktuellen Zeitpunkt dafür ungelegen. Screenshot Facebook Sie verstehen nicht, wieso es trotz verkürzter Saison keine Corona-Rabatte gibt und die Preise gleichzeitig erhöht werden. Screenshot Facebook

Darum gehts Während es bei den Badis in Basel-Stadt und in einigen Baselbieter Gemeinden einen Corona-Rabatt auf Saison-Abos gibt, verzichtet das Gartenbad Arlesheim BL auf eine solche Reduktion.

In der Facebook-Gruppe «Du weisch, dass de vo Arlesheim bisch, wenn …» sorgt diese Entscheidung für Unverständnis.

Gemeindepräsident Markus Eigenmann sagt, die Preisanpassung sei lange vor Corona beschlossen worden. Man habe gemerkt, dass die Erwachsenen-Eintritte im Vergleich zu denen von anderen Badis zu günstig gewesen seien.

«Das ist ja gestört», kommentiert eine Frau einen Facebook-Beitrag in der Baselbieter Facebook-Gruppe «Du weisch, dass de vo Arlesheim bisch, wenn …». Unter einigen Mitgliedern herrscht Unverständnis und Empörung. Denn zum ersten Mal seit zehn Jahren werden die Eintrittspreise der Arlesheimer Badi erhöht. Unverständlich und ein falscher Zeitpunkt, finden viele. «Arlesheim, quo vadis?», schreibt der Mann wütend, der den Beitrag verfasst hat. «Wohin führt das?», fragt er sich. Er regt sich darüber auf, dass die Preisliste gerade jetzt bei verkürzter Saison und Corona-angepassten «Spielregeln» erhöht wird.

Unter seinem Beitrag findet sich viel Zuspruch. «Wenn das letztes Jahr gewesen wäre, dann hätte man vielleicht nichts gesagt, aber für diesen Sommer, das kann es doch nicht sein», schreibt eine Frau verständnislos. «Muss man gerade in der momentanen Situation mit den Preisen so hoch rauf?», fragt sich ein Mann. Ein anderer versteht nicht, wieso die Badi nicht wie einige andere Gartenbäder den Einwohnern aufgrund der aktuellen Corona-Krise einen Rabatt erlässt.

Denn im Baselbieter Gartenbad Aesch-Pfeffingen erhalten Besucher für ein Saisonabo 20 Prozent Rabatt. Die Badi in Bottmingen BL bietet bei ihren Geldwertkarten einen Rabatt von 30 Prozent an und das Hallen-Freibad Gelterkinden informiert auf seiner Website, es werde die Sommersaison-Abonnements reduzieren. Wie viel, das werde es noch kommunizieren. Auch das baselstädtische Erziehungsdepartement, zu dem die Badis in Basel-Stadt gehören, informiert in einer Medienmitteilung darüber, dass es sich entschlossen hat, die Preise für die Saison-Abonnements 2020 um rund 30 Prozent zu reduzieren. Dies, weil die Saison kürzer sei und ein Abonnement aufgrund der beschränkten Besucherzahlen nicht in jedem Fall zu einem Eintritt berechtige, schreibt es.

«Wir haben gemerkt, dass unsere Preise vergleichsweise zu günstig waren»