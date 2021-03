In der Schulanlage Hübeli in Emmen ist im Mai 2019 eine erhöhte Konzentration des Schadstoffes Naphthalin gemessen worden. Die Gemeinde ging das Problem mit Luftreinigungsgeräten an.

Erhöhte Naphtalin-Werte in Schulen werden im Raum Luzern immer wieder gemeldet. So etwa im Schulhaus Roggern 1 in Kriens: 2020 wurden dort vorübergehend zwei Zimmer geschlossen.

In der Kantonsschule Alpenquai in Luzern sind erhöhte Naphtalin-Werte gemessen worden. Betroffen sind Räume im Parterre des roten Flügels und Parterreräume des Zeichen- und Sporttraktes.

Gezielte Messungen haben erhöhte Naphthalin-Werte in einigen Räumen der Kantonsschule Alpenquai in Luzern ergeben.

In der Kantonsschule Alpenquai in Luzern sind erhöhte Naphthalin-Werte von bis zu 155 µg/m3 gemessen worden. Betroffen sind die Parterreräume im roten Flügel sowie die Parterreräume des Zeichen- und Sporttraktes, teilte die Kantonsschule mit. Nun sollen noch in derselben Woche Luftreinigungsgeräte installiert werden. Damit habe man bereits an anderen Schulen gute Erfahrungen gemacht, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch könnten die betroffenen Räume ohne Einschränkungen weiter benutzt werden. Denn im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würden ohnehin sämtliche Räume regelmässig gründlich gelüftet.