Erhöhte Radioaktivität in Nordeuropa festgestellt

Auf Twitter gab Lassina Zerbo, Generalsekretär der Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), bekannt, dass in den letzten Tagen in Nordeuropa erhöhte Radioaktivität festgestellt wurde. Diese sei für den Menschen zwar ungefährlich, aber doch so hoch, dass sie detektiert werden konnte.