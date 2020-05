Erhöhtes Krebsrisiko für Kinder nördlich von Zürich und im Seeland

Kommentarfunktion geschlossen

Sandro Studer 14.05.2020, 10:07

Solange wir keine Politiker und Behörden haben die sich um unser Trinkwasser, Medikamentenrückstände und Nahrungsmittel kümmern, brauchen wir uns nicht zu wundern. Vor kurzer Zeit gab es noch nicht mal ein Nationales Krebsregister, jeder Kanton macht was er will und möglichst darf es nichts kosten. Wo es noch überall Müll vergraben hat wollen und dürfen wir auch nicht wissen. Munition in den Seen, kein Thema etc.