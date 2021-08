Anliegen der Jungfreisinnigen : Erhöhung des Rentenalters auf 66 kommt laut Initianten an die Urne

Die Jungfreisinnigen sorgen sich um die Zukunft der AHV und haben deshalb die Volksinitiative für das Rentenalter 66 lanciert. Nun haben die Initianten die notwendigen Unterschriften beisammen.

Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen (in Weiss) und Patrick Eugster (Präsident Rentenitiative, links neben ihm) bei der Einreichung der Unterschriften.

Die Jungfreisinnigen Schweiz reichten am 16. Juli die Unterschriften für die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» beim Bundeshaus ein.

Die Initiative fordert Rentenalter 66 ab 2032 und später eine Angleichung an die Lebenserwartung.

«Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen Schweiz kommt definitiv vors Volk!», schreiben die Jungfreisinnigen in einem Communiqué vom Donnerstag. Die Bundeskanzlei habe bestätigt, dass das Volksbegehren mit 107’049 beglaubigten Unterschriften zustande gekommen sei. Die Initianten und Initiantinnen hatten am 16. Juli in Bern insgesamt 145’000 Unterschriften eingereicht.