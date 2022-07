Schweizer Leichtathlet: «Erholen und dann Vollgas» – nach WM-Bronze greift Ehammer bei der EM an

Simon Ehammer gewann in Eugene als Zehnkämpfer WM-Bronze im Weitsprung. Nun ist der 22-Jährige zurück in der Schweiz und bereitet sich bereits auf das nächste Grossereignis vor.

1 / 6 Zehnkämpfer Simon Ehammer strahlt am Flughafen Kloten mit seiner WM-Bronzemedaille im Weitsprung. hua Die Medaille beinhaltet Linien, die an Baumringe erinnern. hua Auch das Podest, auf dem die Athleten stehen, ähnelt Baumstämmen. freshfocus

Darum gehts

Vor der Leichtathletik-WM in Eugene strotzte der Zehnkämpfer Simon Ehammer vor Selbstvertrauen, wie er im Gespräch mit 20 Minuten kurz vor dem Abflug bestätigte. «Ich gehe mit der Erwartung dahin, in den Final zu kommen. Wenn ich da dabei bin, ist von Rang eins bis zwölf alles möglich», sagte der 22-Jährige damals. Nun ist der Appenzeller zurück in der Schweiz – und hat die WM-Bronzemedaille im Weitsprung mitgebracht.

«Mein Ziel, mit einer Medaille zurückzukehren, habe ich erreicht. Es ist schön, dass ich der neunte Schweizer sein darf, der eine WM-Medaille gewonnen hat», sagt er stolz und mit einem breiten Lächeln am Flughafen. Er gibt aber auch zu, dass er, was die Weite seines besten Sprunges (8,16 m) betrifft, mehr erwartet hatte. Seine 8,45 m vom Zehnkampf in Götzis haben auch nach der WM als beste Weite der Saison Bestand und hätten ihm WM-Gold beschert – der Chinese Wang Jianan wurde mit 8,36 m Weltmeister in Eugene. «Es war kein einfacher Wettkampf, das hat man gesehen, es sind nicht viele weit gesprungen. Ich hatte meine weiten Sprünge, hatte aber da das Pech, dass ich übertreten habe», bilanziert Ehammer.

Im Team für Weitsprung entschieden

Ehammer trat in Eugene nur im Weitsprung an, obwohl er eigentlich Zehnkämpfer ist. Reizte es ihn denn nicht, nach Weitsprung-Bronze auch noch am Mehrkampf teilzunehmen? «Ja, es wäre sicher etwas im Zehnkampf dringelegen. Als Zehnkämpfer möchte man gerne immer dabei sein – speziell in Eugene, in einem Stadion, das nur für die Leichtathleten ausgelegt ist. Es wäre cool gewesen, weil auch zwei oder drei gute US-Amerikaner am Start sind, dann wäre die Stimmung super gewesen.» Er und sein Team hatten sich aber bereits vor der WM entschieden, nur im Weitsprung anzutreten.

Ehammer hatte mit Indoor-WM, Outdoor-WM und Outdoor-EM in diesem Jahr ein extrem straffes Programm, da müsse er schon gut auf seinen Körper hören, sagt er. Das speziell, nachdem er letztes Jahr eine Verletzung erlitten habe und nicht in die nächste hineinlaufen wolle. «Wenn man nun so was erreicht, wie ich es soeben habe, ist das auch mental eine Belastung. Da ist man froh, wenn man zwischendurch runterfahren und sich erholen kann. Damit ich in München wieder Vollgas geben kann.» Ausserdem findet nächstes Jahr bereits die nächste WM statt, da möchte er den Doppelstart versuchen.

Es gab keine Party

Richtig Party machen konnte Ehammer nach seinem Erfolg nicht. Er und sein Trainer hätten zwar ein bisschen gefeiert, sie gingen was trinken, «ganz gemütlich, aber nicht in grossen Massen. Die Saison ist ja nicht vorbei, es geht Schlag auf Schlag. Da kann man sich nicht erlauben, an einem Abend so viel zu trinken», sagt Ehammer ganz Profi, die Bronzemedaille um seinen Hals baumelnd.

Diese wird auch noch zum Thema, denn sie sieht anders aus als in vorangegangenen Jahren, das hat auch Ehammer bemerkt. Auf der Medaille sind Linien eingezeichnet, die wie Baumringe aussehen. «Soviel ich weiss, ist auch das Podest wie ein Baumstamm aufgebaut. Wie ich gehört habe, ist Eugene eine naturbewusste Stadt, da ist viel Grün vorhanden, da es oft regnet. Ich glaube, sie haben es damit verbunden», erklärt der 22-Jährige. Er will sich nun vom Jetlag und seinem Wettkampf erholen. Bald beginnt auch schon der Aufbau für die EM in München, an der Ehammer am 15. und 16. August den Zehnkampf bestreitet – aber nicht die Weitsprung-Disziplin. «Wenn ich an den Start gehe, dann richtig», sagte der Athlet bereits vor der WM. Dass er diesen Worten auch Taten folgen lässt, hat er eindrücklich bewiesen.