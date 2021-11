Fürstin von Monaco – Erholt sich Charlène in einer Luxus-Klinik in Zürich?

Wo sich die 43-Jährige in Behandlung befindet, soll geheim bleiben. Eine anonyme Quelle nennt die Paracelsus Einrichtung in der Schweiz als Aufenthaltsort.

Kurz nach ihrer Rückkehr aus Südafrika gab der Palais Princier bekannt, dass Fürstin Charlène nicht an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen wird. Ihr Mann, Fürst Albert, erzählte gegenüber «People», dass seine Frau in einer Klinik behandelt werde. Der Aufenthaltsort der 43-Jährigen sollte ein Geheimnis bleiben. Einem anonymen Hinweis zufolge soll sie sich aber in der Schweiz aufhalten. Wie «LeGossip» schreibt, handelt es sich dabei um die Paracelsus Klinik, «ein Behandlungszentrum für Reiche», in Zürich.