Eric Stehfest verweigert seine Dschungelprüfung – und den anderen das Essen

Doch kurz vor Beginn der Prüfung sprach Eric die magischen Worte aus, mit der jede Dschungelprüfung sofort beendet werden kann: «Ich bin ein Star – holt mich hier raus.» Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hätten den Schauspieler am liebsten gleich nach Hause geschickt. Doch weil das Camp derzeit unterbesetzt ist, wurde am Sonntag niemand rausgewählt.

Eigentlich hätte der Schauspieler zusammen mit Bodyguard Peter Althof in einen Käfig steigen sollen, wo er an den Hand- und Fussgelenken festgekettet worden und bis auf eine kleine Luftkammer komplett unter Wasser gelassen worden wäre.

Premiere im Dschungelcamp: Am zehnten Tag verweigerte erstmals ein Kandidat seine Dschungelprüfung – Eric Stehfest (32). «Ich bin nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht», begründet der GZSZ-Darsteller seinen Entscheid, der alle anderen ihr Extra-Essen kostete.

Am kommenden Freitag, 4. Februar, geht es im Finale um die Dschungelkrone.

Ein derartiges Handeln gab es in 18 Jahren Dschungelcamp nie zuvor.

Am zehnten Tag trieb Eric Stehfest (32) das Drama, das sich seit Tagen angebahnt hatte, an die Spitze: Er verweigerte seine Dschungelprüfung – und somit den anderen das Essen.

Premiere im Dschungelcamp: In der zehnten Episode von «Ich bin ein Star – hol mich hier raus!» spielte sich in Südafrika ein Drama ab, das es bisher noch nie gegeben hat. Eric Stehfest (32) verweigerte seine Dschungelprüfung – und somit allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten das Essen. Der Grund: Der GZSZ-Darsteller steht seit Tagen mit seiner Konkurrenz auf Kriegsfuss.

So unterstellte der Schauspieler, wegen dem kürzlich ein Duschverbot erlassen wurde, seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern: «Die sind alle Fake» – und nennt sogar Namen: «Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Peter, Tina und Filip verzichten», so der 32-Jährige. Auch mit Harald Glööckler (57) versteht er sich nicht. Nachdem ihm der Modedesigner beiläufig geraten hatte, nicht alle seine Storys zu glauben, platzte es aus Eric heraus: «Das geht gar nicht! Wir können nicht einfach Geschichten in die Welt scheissen, nur damit uns andere toll finden.»