Allschwil BL – Eric Weber dringt in Schule ein und pöbelt auf Pausenhof

Wegen des rechtsextremen Grossrats Eric Weber musste am Dienstag an der Sekundarschule Allschwil die Polizei gerufen werden.

Wegen des Basler Polit-Querulanten Eric Weber musste am Dienstagmorgen an der Sekundarschule Allschwil die Polizei gerufen werden. Der rechtsextreme Grossrat war während der 10-Uhr-Pause auf dem Schulgelände aufgetaucht und habe dort Flyer an die Schülerschaft verteilt.

Weber ignorierte Aufforderung zum Verlassen des Geländes

Der Schulleiter der Sekundarschule Allschwil, Josef Gambon, bestätigt den Vorfall in der 10-Uhr-Pause gegenüber 20 Minuten. «Ich wurde zum Ort gerufen, da es eine grosse Menschenansammlung auf dem Pausenhof gab», so Gambon. Er sei dann informiert worden, dass Eric Weber Flyer mit rassistischem Inhalt an Schülerinnen und Schüler verteile. «Ich ging auf Weber zu und konnte in der Menschenmenge etwas Platz schaffen», sagt Gambon. Er habe dann den Querulanten gebeten, das Schulareal zu verlassen, da er dort nichts zu suchen hatte. Weber sei aber seiner Aufforderung nicht nachgekommen, obwohl der Schulleiter ihn noch ein zweites Mal dazu aufforderte.