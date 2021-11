Basel - «Eric Weber macht sich zum Affen, das kommt bei uns Jugendlichen gut an»

Weber kündigte in der Folge weitere Schulbesuche an. Hunderte Schülerinnen und Schüler würden ihm schreiben, behauptete er. 20 Minuten liegen einige dieser Mails vor. Etwa von einem Oberwiler Sekundarschüler, der ihn Mitte November gebeten hatte, seine Schule mal in der grossen Pause zu besuchen. Er ist kein Einzelfall. Auch Josef, der eine Basler Sekundarschule besucht, bat um ein «Treffen mit der Legende». Sie seien grosse Fans und er solle sie doch mal in der grossen Pause in der Mensa besuchen kommen.

«Ganze Schule ist Fan von ihm»

«Eric Weber denkt einfach so, wie wir Schüler und hat immer wieder gute Sprüche auf Lager», sagt der Oberwiler Sekundarschüler, als 20 Minuten von ihm und weiteren Jugendlichen wissen wollte, warum der rechtsextreme Politiker bei so vielen Teenagern in der Region so populär ist. Sie würden vor allem an seinen Videos auf Tiktok und Instagram Gefallen finden, erklärt Josef. «Es wimmelt von Videos, in denen er sich zum Affen macht, was bei uns Jugendlichen gut ankommt», sagt er. Ein anderer schreibt, seine ganze Schule sei Fan von ihm.