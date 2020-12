Eric Weber wurde nach knapp einem Tag Aufenthalt in einer Rehabilitations-Klinik in Deutschland vor die Tür gestellt. Die Klinikleitung habe den Schweizer Politiker, Neonazi und verurteilten Wahlfälscher aus disziplinarischen Gründen entlassen. Weber soll versucht haben, eine Mitpatientin zu indoktrinieren, indem er Werbung für ein Youtube-Video mit rechtsextremistischem Inhalt gemacht hat, wie der «SonntagsBlick» berichtet.

Weber, der im Oktober für seine insgesamt dritte Legislaturperdiode in das baselstädtische Kantonsparlament gewählt wurde, habe sich fünf Wochen lang in der Klinik in Bad Mergentheim (D) von Erschöpfungssymptomen erholen wollen. Dies geht aus dem Entlassungsbericht hervor, der 20 Minuten vorliegt. Darin steht: «Er präsentierte sich dabei manipulativ und prahlerisch und versuchte eine Mitpatientin durch Werbung für einen Youtube-Film mit rechtsextremistischem Inhalt zu indok­trinieren». Ansonsten seien bei Weber ausser einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung keine gesundheitlichen Einschränkungen festgestellt worden.

«Politisch motiviert»

Eric Weber bestätigt die Vorkommnisse auf Anfrage von 20 Minuten. Die Mitpatientin habe ihn gefragt, was er mache. Er habe gesagt, er sei Grossrat. «Das darf ich», so Weber. Die Frau habe ihn daraufhin auf Google gesucht und gemäss Weber dieses Video von ihm gefunden, in dem er sich mehrfach fremdenfeindlich äussert. Am folgenden Morgen sei er ins Büro des Klinikleiters zitiert und per sofort rausgeschmissen worden.