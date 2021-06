Mit seinem Rücktritt will der Grossrat Weber einerseits seine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, weil man ihn nicht auf die Grossrats-Reise mitnehmen will. « Es gibt Leute in diesem h ohen Hause, die wollen nicht, dass ich an der Grossrats-Reise teilnehme. Ich will aber an dieser Luxus-Reise teilnehmen. Es ist Steuergeld, das mir zusteht. » Der zweite Grund: Der Skandalpolitiker hat sich in eine Frau verliebt. Dies teilt er der 20-Minuten-Redaktion mit. Er sagt: « Ich will nach Bulgarien zu dieser Frau. » Dort s ei auch das Leben günstig.