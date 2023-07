Twitter: Virale linke US-Politikerin Erica Marsh ist wohl Fake

Mit provokativen Äusserungen erreichte Erica Marsh in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit auf Twitter. Doch dann häuften sich die Zweifel an der Echtheit ihrer Person immer stärker.

1 / 5 Das Twitter-Profil der linken liberalen Erica Marsh erlebte einen kometenhaften Aufstieg und hatte innerhalb weniger Monate schon 130’000 Follower. Screenshot Daily Mail Sie kommentierte die Themen aus den US-Nachrichten und war auch bei den Konservativen beliebt. Sie galt für sie als Negativbeispiel dafür, «wie theatralisch und albern manche Liberalen sein können», wie die «Washington Post» berichtet. Screenshot Daily Mail Nur gibt es ein Problem an Erica Marsh: Es bestehen Zweifel an der Echtheit ihrer Person. Es gibt keine Aufzeichnungen zu ihr in sämtlichen Registern, in denen es solche eigentlich geben sollte. Screenshot Daily Mail

Darum gehts Das Twitter-Konto der linken US-Politikerin Erica Marsh erreichte schnell eine grosse Anhängerschaft.

Es häuften sich die Hinweise darauf, dass das Profil ein Fake ist – dann wurde es kommentarlos gesperrt.

Womöglich war ihr Profil Teil eines Netzwerks gefälschter politischer Konten, die versuchen, politische Ziele zu erreichen oder finanzielle Gewinne zu erzielen.

Innerhalb von acht Monaten hat sich eine Person namens Erica Marsh zu einer einflussreichen Stimme in der US-amerikanischen Twitter-Landschaft entwickelt, mit über 130’000 Followern. Sie vertrat äusserst liberale Ansichten zu den wichtigsten Themen in den amerikanischen Nachrichten und wandte sich explizit an das demokratische Lager der Wählerschaft.

Negativbeispiel für Liberale?

Und sogar bei den Konservativen war Marsh beliebt. Sie galt für sie als Negativbeispiel dafür, «wie theatralisch und albern manche Liberalen sein können», wie die «Washington Post» berichtet. Nur gibt es ein Problem an Erica Marsh: Es bestehen Zweifel an der Echtheit ihrer Person.

Nutzt du Twitter? Ja, regelmässig. Nur gelegentlich. Nein, nie. Ich möchte nur die Resultate sehen.

So gibt es keine Aufzeichnungen über sie in lokalen Registern. Auch im Register der Präsidentschaftskampagne von Biden, bei der sie nach eigenen Angaben als Feldorganisatorin gearbeitet hat, fehlt jede Spur von ihr, ebenso wie in der Obama-Stiftung, bei der sie nach eigenen Angaben als Freiwillige gearbeitet hat.

Konto plötzlich gesperrt

Ihr einziges bekanntes Profil auf Tiktok zeigt lediglich Kopien ihrer Tweets, aber sie hat sich nie zu Wort gemeldet oder ihr Gesicht gezeigt. Experten haben zudem festgestellt, dass die Fotos auf ihrem Twitter-Konto möglicherweise digital manipuliert sind. Nachdem die «Washington Post» Fragen zu dem Konto gestellt hatte, wurde es aus unbekannten Gründen gesperrt. Twitter reagiert nicht offiziell auf Anfragen zu Marshs Account.

Dabei verfügte Marshs Konto sogar über ein blaues «Verifiziert»-Häkchen – ein Symbol, das einst andeutete, dass die Identität der Person von Twitter bestätigt wurde, seit der Übernahme durch Elon Musk im letzten Jahr jedoch nur noch bedeutete, dass für die Kennzeichnung bezahlt wurde.

Attention Farming und Rage Baiting

Marshs Konto folgte wohl einer Strategie des «Attention Farming», sollte wohl also in erster Linie Aufmerksamkeit erzeugen. Dabei wurden vor allem Tweets veröffentlicht, die so polarisierend und aufrührerisch waren, dass die Userinnen und User nicht anders konnten, als zu reagieren. Das brachte ihr viel Aufmerksamkeit ein. Diese Taktik ist auch als «Rage Baiting» bekannt. Möglicherweise sollte das Konto mit seiner Theatralik auch schlicht die Linken schlecht dastehen lassen.

Trotz der Zweifel und Kontroversen gewann ihr Konto sehr schnell an Popularität. Es wird vermutet, dass das Konto Teil einer Fälschungskampagne oder eines Netzwerks gefälschter politischer Konten war, die versuchen, politische Ziele zu erreichen oder finanzielle Gewinne zu erzielen.