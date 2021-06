Gänsehautmomente - Eriksen meldet sich, Lukaku spendet den Dänen Trost

Die Partie Dänemark gegen Belgien wurde in der zehnten Minute unterbrochen, die Fans und die Spieler dachten an Christian Eriksen, der sich das Spiel im Spital anschaute.

Sie waren so nah dran, schossen das schnellste Tor dieser EM und spielten Belgien zu Beginn an die Wand. 25’000 Zuschauer im Parken Stadion pushten das Team nach vorne – doch am Ende stand Dänemark mit leeren Händen da. Denn das belgische Team, die Weltnummer 1, zeigte, weshalb es zu den Turnierfavoriten gehört: Es wendete die Partie vom 0:1 zum 2:1 . Nichtsdestotrotz wurden die Dänen nach dem Spiel gefeiert, ihre Einstellung gelobt.

Sie hatten keine einfache Zeit hinter sich, war ihr Star Christian Eriksen doch im Spiel gegen Finnland am letztem Samstag zusammengebrochen. Der 29-Jährige hatte einen Herzstillstand und musste noch auf dem Platz mit einem Defibrillator wiederbelebt werden. Eriksen befindet sich auf dem Weg der Besserung und schaute sich das Spiel seiner Kollegen vom Spitalbett aus an. Das Spital befindet sich in unmittelbarer Nähe des Parken in Kopenhagen, er bekam die gute Stimmung sicher mit – es waren Gänsehautmomente.