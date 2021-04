20 Minuten Radio fragt - Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?

«Ich hatte mich elendig erschrocken, weil es so feucht war», verriet ein Passant.

Radio-Moderatoren Moe und Freezy haben sich erst an ihre eigenen ersten Kuss-Erfahrungen erinnert. Und schliesslich Menschen auf der Strasse nach ihren ersten Knutschern befragt.

Und das wollen wir auch von euch wissen: Stimme in der Umfrage ab und schreibs uns in die Kommentare!

Für die «Supreme Show» gingen die beiden auf die Strasse und fragten Passantinnen und Passanten: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?

Unsere 20-Minuten-Radio-Hosts Moe und Freezy erinnerten sich diese Woche an ihre ersten Küsse.

«Wir haben uns heute in der Sitzung ja alle noch an unseren ersten Kuss erinnert», meint Moe zu Moderationspartner Freezy. «Aber wissen es die Menschen da draussen auch noch?» Die «Supreme Show»-Hosts machten den Test und befragten Leute auf der Strasse zu deren ersten Knutschern.

Märchen und unschuldige Klassiker

«Mein erster Kuss passierte auf der Zürcher Langstrasse in der Unterführung», erinnert sich eine erste Passantin. «Der Kuss war so schön, dass ich danach 30 Jahre lang mit dem Menschen zusammen war.» Ein nächster Passant war früh dran: «Das war in der zweiten oder dritten Klasse – Lisa hiess sie und alle haben sie geliebt.» Der Mann schwärmt noch heute: «Sie war wunderschön!»