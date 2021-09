Kritik - Villa von Xherdan Shaqiri erinnere an ein banales Agglo-Mehrfamilienhaus

Neubau mit Pool, Garage und Einliegerwohnung: So oder auf jeden Fall so ähnlich soll die Villa des Stars aussehen.

Das öffentlich einsehbare Baugesuch und Visualisierungen verraten, wie der Fussballstar Xherdan Shaqiri im Städtchen Rheinfelden zu wohnen wünscht: In einem verwinkelten Kubus mit vielen Fenstern, grosser Garage mit Pool und Pergola im Aussenbereich. Einigen Anwohnern passt die Vorstellung einer Promi-Villa in der Nachbarschaft gar nicht. «Ich will hier kein Schloss sehen» , sagte ein zukünftiger Nachbar des Fussballers gegenüber 20 Minuten. Andere haben gar Einsprache gegen das Projekt eingelegt.

Die Visualisierung des Nati-Domizils finden nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner problematisch. Der Basler Architekt Lukas Gruntz zerreisst den geplanten Neubau auf seinem Blog Architektur Basel . Über Geschmack lässt sich nicht streiten? Oh doch, findet Gruntz und lässt kein gutes Haar an der Villa. «Gute Architektur sieht anders aus», lautet sein Fazit.

Mit seinen unzähligen verschieden grossen Fenstern und gestaffelten Balkonflächen wirke das Haus unruhig, bemängelt der Architekt. «Ebenso erzeugt das durchgehende Fenster des Treppenhauses auf der Rückfassade eine eigenartige, unangemessene Monumentalität – und erinnert gleichzeitig an ein banales Mehrfamilienhaus in der Agglo.» Die Volumetrie wirke zusammengewürfelt.

«Ein Architektenteam aus Basel wär wünschenswert gewesen»

Warum Shaqiri den Auftrag an besagten Architekten erteilt hat, kann sich Gruntz nicht erklären. «Schleierhaft», sei dessen Wahl. Renommiert seien Architektinnen und Architekten, wenn sie an Wettbewerben teilnehmen und «ab und zu auch mal einen gewinnen», erklärt Gruntz. Shaqiris Architekt sei in der Szene völlig unbekannt. Und Gruntz spricht einen weiteren Kritikpunkt an. Bei der Liebe des Fussballers zur Region und der Stadt Basel wäre ein lokales Architektenteam wünschenswert gewesen, findet Gruntz. «Schliesslich tummeln sich hier mitunter die weltbesten Architektinnen.»