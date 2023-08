Eritrea: Aktivistin erklärt Festival-Ausschreitungen in Schweden

Sowohl in Stockholm (Bild) als auch vor Monatsfrist im hessischen Giessen wurden an Eritrea-Festivals Dutzende Personen verletzt und je rund 100 Personen verhaftet. Das Eritrea-Festival in der Schweiz fand letztes Jahr an einem geheimen Ort statt, weil ebenfalls Gewaltakte befürchtet wurden.

Die Organisatoren des Festivals stehen mit der eritreischen Diktatur in Verbindung. Junge Eritreer, die vor dem Militärregime geflohen sind, wollen die Anlässe, an denen eritreiische Regierungspropaganda verbreitet werde, nicht hinnehmen.

Das Festival «Eritrea Scandinavia» in Järvafältet im Norden von Stockholm: Am Donnerstag kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Rund 1000 Personen hatten sich zu einer bewilligten Demonstration versammelt und durchbrachen die Polizeisperre, zündeten Feuer und griffen Polizisten an.

Am Eritrea-Festival in Stockholm haben regierungskritische Demonstrierende das Gelände gestürmt und auch die Polizei angegriffen.

Rund 1000 Personen hatten sich zu einer bewilligten Kundgebung am Rande des Eritrea-Festivals bei Stockholm versammelt. Doch was sie dann taten, war nicht bewilligt: Sie durchbrachen die Polizeisperre, stürmten das Gelände, zerstörten Zelte und setzten Zeltstangen als Waffen gegen Polizisten ein. Über 50 Personen mussten ins Spital, 100 wurden festgenommen. Ähnliche Szenen hatten sich vor Monatsfrist im hessischen Giessen abgespielt.

Diese Krawallszenen sorgen auf Social-Media-Kanälen für heftige Kritik, auch am Asylwesen und der Migration grundsätzlich. «Wir sollten nicht gezwungen werden, so zu leben – Re-Migration», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer: «Europa sollte sich keinen Illusionen mehr hingeben, es wird knallen, und das gewaltig.»

Allerdings protestieren hier eritreische Geflüchtete gegen ihre eigenen Landsleute, die dem diktatorischen Regime huldigen (siehe Box). Organisatorin beider Festivals ist der Verein Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der als regierungsnah gilt. Veronica Almedom (34), Unternehmerin und Gründerin des Informations-Forums für Eritreer in der Schweiz, sagt: «Die Festivals in Stockholm und Giessen sind ganz klar politisch. Das ist nicht Kultur, sondern Propaganda.» Auch in der Schweiz fand im August 2022 ein solches Festival statt, allerdings an einem geheimen Ort. Die Organisatoren bestreiten, dass es sich um Propaganda handle.