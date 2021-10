«Der Bachelor» 2021 – Erkan Akyol verteilt dieses Jahr die Rosen

Hier eine kleine Kostprobe von Erkan Akyol als Bachelor. CH Media

Darum gehts Am 25. Oktober geht «Der Bachelor» auf dem Schweizer Sender 3+ in die zehnte Runde.

Drei Wochen vor Serienstart wurde nun der Rosenkavalier enthüllt.

Er heisst Erkan Akyol, ist 29 und kommt aus Winterthur.

Erkan Akyol aus Winterthur ist 1,95 Meter gross, 29 Jahre alt, bezeichnet sich als leidenschaftlich sowie introvertiert – und sucht in der diesjährigen Staffel von «Der Bachelor» eine Frau, die ihn «insbesondere mit ihrem Charakter umhaut». Ihm gebührt dabei eine besondere Ehre, denn er wird das zehnjährige Jubiläum der Kuppelshow krönen.

Das wissen wir bereits über den Rosenkavalier, der sich ab dem 25. Oktober auf 3+ vor der Ferienkulisse Portugals in ein turbulentes Liebesabenteuer stürzen wird.

Er wäre gern Pferdeflüsterer

Auf Instagram zeigt sich der Schweizer mit türkischen Wurzeln gern stoisch auf Pferden. Ob er wie Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (33) oder Bachelorette Dina Rossi (30) ein geübter Reiter ist? Vermutlich nicht –sonst würde er kaum auf jedem Pony-Bild Sneakers tragen und sein Ritt durch die Wellen (siehe Video unten) wohl etwas geschmeidiger meistern.

Er ergiesst seine Gefühle in Poesie

Der diesjährige Rosenverteiler steckt voller Gedankenreichtum – oder zumindest will der Sender uns dies glauben lassen. Erkan sei demnach gefühlsbetont, liebe tiefgründige Gespräche und schreibe gerne Gedichte. Diese sind hoffentlich nicht so seicht, wie die Lebensweisheiten in seinen Instagram-Captions. Dort findet man nämlich Schätze wie «Manchmal musst du deine Perspektive ändern, um mehr zu sehen» oder «Wenn du nach Antworten jagst, musst du zur Quelle gehen».

Er träumt von einer Schauspielkarriere

Zurzeit arbeitet Erkan hauptberuflich als Schauspieler. Um seinem Traum von einer Karriere in der Unterhaltungsbranche näher zu kommen, besuchte er in Instanbul eine Schauspielschule. In der Türkei feierte er sogar bereits erste Erfolge. So war er etwa in der Serie «Payitaht: Abdülhamid» zu sehen und konnte sich eine weitere Nebenrolle in einer noch nicht veröffentlichten türkischen Produktion ergattern, wie 3+ im Pressestatement schreibt.

Er isst übermässig viel Protein

Wer über 400 Kilo an der Beinpresse stemmt, hat natürlich keinen gewöhnlichen Proteinbedarf. So fragt Erkan in einem Instagram-Post: «Hat mir jemand 200 Gramm Protein?» Sollte der fast zwei Meter grosse Koloss damit tatsächlich auf seine tägliche Eiweisszufuhr anspielen, bedeutet das: Er nimmt dreimal so viel Protein zu sich, wie der Durchschnittsmann.

