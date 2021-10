Diese 17 Frauen kämpfen um das Herz von Bachelor Erkan

Exotik-Poletänzerin, Österreicherinnen, Motorfans : Erkan, diese 17 Frauen kämpfen um deine letzte Rose

Here we go again: Am Montag in einer Woche buhlen die nächsten Ladys um die Gunst des 3+-Rosenkavaliers. Wir stellen die neuen «Bachelor»-Kandidatinnen vor.