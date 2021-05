Hergiswil NW - Erkennst Du auf diesem Bild, wieso die Feuerwehr ausrücken musste?

Man braucht eine Weile, bis man sie entdeckt: Diese Katze verirrte sich auf die A2 bei Hergiwils NW und sucht Schutz in einer Lärmschutzwand. Weil sich die Katze in diese missliche Lage gebracht hatte, mussten zur Befreiung Teile der Lärmschutzwand entfernt werden. Kater «Louis» blieb unverletzt und die Halterin konnte aufgrund seines Chips ausfindig gemacht werden. Das Tier konnte der Besitzerin wohlbehalten übergeben werden.

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Nidwalden gemeldet, dass ein lautes «Miauen» von der Autobahn A2 zu hören sei, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte auf der Autobahn A2, Fahrtrichtung Norden, dann auf ungefähr sechs Metern Höhe eine Katze in einer sich im Umbau befindlichen Lärmschutzgalerie feststellen, heisst es in der Mitteilung weiter.