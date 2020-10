1 / 12 So sah Dwayne «The Rock» Johnson, der zurzeit bestbezahlte Schauspieler Hollywoods, als Elfjähriger aus. Schon damals wollte er in die Wrestling-Fussstapfen seines im Januar verstorbenen Vaters Rocky Johnson treten. Hier etwa trägt er seinen Champion-Gürtel. Instagram/therock So sieht «The Rock» heute aus. Seine äusserst erfolgreiche Wrestling-Karriere hat er hinter sich gelassen. imago images/Landmark Media Und nochmals ein Throwback: Dwayne als Siebenjähriger mit Hawaii-Shirt und Zahnlücke. Sein Götti und seine Gotte hätten ihm als Kind den Spitznamen «Little Dewey» verpasst, wie der Schauspieler auf Insta verrät. Instagram/therock

Darum gehts Dwayne «The Rock» Johnson (48) ist laut «Forbes» zurzeit der bestbezahlte Schauspieler.

Bevor er nach Hollywood ging, war er jedoch erfolgreicher Profi-Wrestler – wie schon sein verstorbener Vater Rocky Johnson.

Nun postete er auf Instagram ein Kinderfoto von sich in Rockys Wrestling-Ausrüstung und geht damit viral.

US-Schauspieler Dwayne «The Rock» Johnson (48) hat auf Instagram ein Kinderfoto von sich gepostet und geht damit gerade viral. Nach einem knappen Tag hatte der Post schon über 4,6 Millionen Likes. Die fast 38 Jahre alte Aufnahme zeigt den damals Elfjährigen in der Wrestling-Ausrüstung seines Vaters, Rocky Johnson, der vergangenen Januar im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Zum Foto schreibt der «Jumanji»-Star: «Ich habe es geliebt, die Wrestling-Hose, die Stiefel, die Jacke und den Meisterschaftsgürtel meines Vaters anzuziehen – und davon geträumt, eines Tages selbst ein Profi-Wrestling-Champion zu werden.» Ausserdem spasst er: «Das Einzige, das ich vergessen habe anzuziehen, ist mein Trainings-BH!»

«Das ist Kunst»

Natürlich kommentierten seine 201 Millionen Instagram-Follower den Beitrag fleissig. Auch auf Twitter wurde das Throwback-Foto des zurzeit bestbezahlten Schauspielers heiss diskutiert. Einige wiesen darauf hin, wie alt Dwayne darauf aussieht. «Haha, dein Gesicht sieht auf dem Bild älter aus als jetzt», heisst es etwa in einem Kommentar.

Der Football-Spieler J.J. Watt (31) findet zudem: «Das ist Kunst.» Und Dwaynes «Jumanji»-Schauspielkollegin Awkwafina (32) kommentiert mit drei Herz-Emojis. Für einige liefert das Foto des ehemaligen Wrestling-Champions ausserdem passend zur Jahreszeit gleich Inspiration für ein Halloween-Kostüm.

Serie über Leben von «The Rock»

In den vergangenen Wochen hat der Hollywood-Star immer wieder alte Fotos von sich gepostet. So etwa auch eines, auf dem er – zum Erstaunen vieler – noch ein Teenager ist. «Steht auf dem Foto 15 oder meinten die 25? Denn er sieht aus wie ein erwachsener Mann», heisst es in diesem Tweet zum Bild unten links.

Weshalb Dwayne gerade so viele nostalgische Fotos von sich preisgibt? Er arbeitet an einer NBC-Comedy-Serie namens «Young Rock», die von seinen jungen Jahren handelt. Am Donnerstag haben die Dreharbeiten angefangen, wie der Schauspieler auf Instagram verkündete.

«Unsere neue, wahnsinnig lustige und unglaubliche TV-Serie für NBC zeigt die wahren Lebensereignisse während meiner prägenden Jahre. Vom Aufwachsen in der surrealen und harten Welt des Profi-Wrestlings bis hin zu meiner Zeit als mittelloser Kleptomane», so Dwayne in seinem Post.