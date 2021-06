Amriswil TG - Erkennst du diesen Räuber am Tattoo?

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in Amriswil TG eine Spar-Filiale überfallen.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine Spar-Filiale in Amriswil überfallen.

In Amriswil TG hat sich am Samstag ein Raubüberfall ereignet. Ein Unbekannter klingelte kurz vor 17 Uhr beim Hintereingang der Spar-Filiale an der Weinfelderstrasse. Als ein Angestellter die Tür öffnete, bedrohte ihn der Täter mit einer Pistole und zwang ihn zur Herausgabe des Tresor-Codes. Wenig später flüchtete der Täter mit Bargeld zu Fuss via Hirschenweg in Richtung Weinfelden.



Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der kriminaltechnische Dienst sicherte vor Ort die Spuren.