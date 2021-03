In der Stadt Zug wurden kürzlich einige Strassenabschnitte mit Tempo 30 signalisiert. An einem Ende des Abschnittes aber gibts kein Schild, das darauf hinweisen würde, dass nun wieder Tempo 50 gilt. Das sorgt für Verwirrung, hat aber seinen Grund.

Die Zuger Polizei klärt auf Facebook darüber auf, warum hinter einer Verzweigung Tempo 30 endet, auch wenn dort keine Tafel darauf hinweist. Video 20 Minuten

Darum gehts Autofahrer müssen selber erkennen, wann und wo Tempo 30 endet, auch ohne Verkehrsschild. So der Standpunkt der Polizei

Ein Beispiel aus der Stadt Zug zeigt aber, dass viele Verkehrsteilnehmer unsicher sind: Am Ende einer neuen Tempo-30-Strasse fehlt das Schild, das Tempo 50 anzeigt.

Die Polizei erklärt auf Facebook, worauf man achten muss – nämlich auf die nächste Verzweigung.

Wo endet Tempo 30? Das fragen sich offenbar einige Autofahrer in der Stadt Zug, seit rund um den Kolinplatz Tempo 30 eingeführt wurde. Die Verwirrung ist offenbar so gross, dass sich die Zuger Polizei veranlasst sah, auf Facebook für Auflärung zu sorgen. Dort schreibt sie: «Seit ein paar Tagen gilt rund um den Kolinplatz in der Stadt Zug Tempo 30. Dies hat bei uns zu Rückfragen geführt. Offenbar vermissen einige Fahrzeuglenkende, die in Richtung Oberwil unterwegs sind, die Signalisation ‹Tempo 30 aufgehoben›».

Dann verweist die Zuger Polizei in ihrem Post darauf, warum es dieses Schild am Ende des Tempo-30-Abschnittes eben nicht braucht: «Gemäss der Signalisationsverordnung, Artikel 16, Absatz 2, gilt die angekündigte Vorschrift (in unserem Fall Tempo 30) von der Stelle an, wo das Signal steht, bis zum Ende der nächsten Verzweigung. Oder anders gesagt, in Richtung Oberwil gilt die Signalisation Tempo 30 bis nach der Verzweigung Graben-/Zugerbergstrasse. Anschliessend geht es mit ‹50 Generell› weiter.

Autofahrer müssen also anhand von Strassenverzweigungen ablesen können, wann Tempo-Vorschriften oder zuweilen auch andere Vorschriften zu Ende sind. Dies wird auf Facebook nun rege diskutiert und auch kontrovers diskutiert. Jemand schreibt, gesetzlich brauche es die Signalisation «Tempo 30 aufgehoben» nicht, «aber vielleicht wäre sie doch sehr benutzerfreundlich». Ein weiterer Kommentator fragt: «Wer liest denn schon die Signalisationsverordnung durch? Vor allem nicht fremdsprachige Menschen und Touristen.» Eine Meinung, die nicht alle teilen: «Das sollten eigentlich alle wissen, die die Autoprüfung gemacht haben. Wollt ihr denn alle 20 Meter ein Verkehrsschild?»

Kanton räumt ein, dass viele die Regel nicht kennen

Beim Kanton gibt Sicherheitsdirektor Beat Villiger Auskunft. Er betont, dass «signalisationstechnisch alles richtig beschildert worden ist», räumt aber auch ein, dass «die Situation tatsächlich verwirrlich ist. Es ist sicher so, dass viele die Regel nicht kennen» mit der Verzweigung, die eine Vorschrift aufhebt, im vorliegenden Fall die Tempo-30-Vorschrift. Man habe die Praxis, «so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu signalisieren», einen Schilderwald will man nicht.