Rapperswil-Jona SG

Erkennst du, wer hier gerettet werden muss?

Die Kantonspolizei St. Gallen hat kürzlich in Rapperswil-Jona unter der Brücke der Bühlstrasse einen Einsatz geleistet. Dort musste nämlich jemand gerettet werden, Happy End inklusive.

«Auch Katzen sind nicht davor gefeit, in eine missliche Lage zu kommen», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite. Eine Katze geriet nämlich in Rapperswil-Jona unter der Brücke der Bühlstrasse in eine Nische und kam dort nicht mehr von selbst heraus.