«Wie viele Welpen hat diese Hündin im Bauch?», fragt die Tierarztpraxis Sonderer und Büchel AG mit Sitz in Oberriet SG kürzlich auf ihrer Facebook-Seite. Es kommen diverse Vorschläge von den Usern mit Zahlen zwischen sechs und 13. Doch was stimmt? Es sind 10, wie es auf Anfrage von 20 Minuten bei der Tierarztpraxis heisst.

Bei der Hündin handelt es sich um ein Tier der Rasse Australian Labradoodle. Gehören tut sie Züchterin Sharon Schäfer. Die Grösse des Wurfs sei für sie nicht aussergewöhnlich, so die Züchterin. Das habe sie regelmässig. Offenbar sind ihre Tiere sehr fruchtbar. Das Bild wurde übrigens am Montag aufgenommen, am Dienstag kamen die Welpen zur Welt.