Anerkennung der «Volksrepubliken» : War Putins Erklärung inszeniert? Zeit auf Armbanduhr wirft Fragen auf

In einer angeblichen Liveschaltung erklärte der russische Präsident die selbst ernannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk in der Ukraine für unabhängig. Doch Bilder von Armbanduhren zeigen offenbar, dass Wladimir Putin dies schon Stunden zuvor beschloss.

Durch soziale Netzwerke entlarvt

Die Hinweise im Video wecken Zweifel an den Abläufen im Kreml und am Zeitpunkt von Putins Entscheidung zur Anerkennung der «Volksrepubliken». Gegen Ende der angeblichen Liveübertragung am frühen Abend hatte Putin eine solche Entscheidung lediglich angekündigt, sie könnte zu diesem Zeitpunkt aber längst gefallen sein. Auf Nachfragen von Reportern bestätigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag laut der Agentur Interfax, dass es sich bei den Übertragungen um Aufzeichnungen gehandelt habe.

Auf der Internetseite des russischen Staatsfernsehens wird der Mitschnitt der Sicherheitsratssitzung hingegen weiter als Liveübertragung bezeichnet. Auch die Deutsche Presse-Agentur hatte am Montag zunächst geschrieben, es habe sich um eine solche gehandelt. In den sozialen Netzwerken kamen aufgrund der sichtbaren Uhren aber rasch Vermutungen auf, dass es sich um eine Aufzeichnung und nicht um eine Livesendung handeln könnte.

Am Montag hatte Putin per Dekret auch die Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine angewiesen. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150’000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Moskau widerspricht seit Wochen hartnäckig Befürchtungen des Westens, dass ein Einmarsch in die Ukraine bevorstehen könnte.