Fast live dabei im Olympia-Dorf : Erkunde das #olympicvillage bequem von der Couch aus

In Tokio wohnen die olympischen Sportler in dem sogenannten Olympischen Dorf. Auf ihren sozialen Medien teilen sie Einblicke in den Aufbau und die Abläufe in Tokio und nehmen ihre Fans mit durch den Tag.