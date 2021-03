Eine Schaukel befindet sich in Ascona – alle anderen draussen in der Natur. Wir zeigen euch wo.

Die 23-Jährige hat visuelle Kommunikation studiert, Fabio Balassi ist Konstrukteur und Videomaker. Gemeinsam teilen sie die Leidenschaft für Fotografie. Kein Wunder also, dass die Swings an besonders «Instagram-tauglichen» Orten und einigen der eindrucksvollsten Plätzen der italienischen Schweiz zu finden sind. Wir zeigen dir unsere fünf Favoriten und wo sie sich befinden.

1 – Nara im Bleniotal

2 – Foroglio im Val Bavona

Das Bavonatal ist ein schmales, von steilen Felsen geprägtes Tal im oberen Maggiatal. In Foroglio befindet sich einer der eindrucksvollsten Wasserfälle des Tessins. Dieser stürzt von einem 110 Meter hohen Felsen hinunter. Ein kurzer Spaziergang führt flussaufwärts zum Fusse des Wasserfalles. Am Flussufer der Calnègia, eingebettet in der Natur und zwischen zwei Bäumen befestigt, befindet sich die Schaukel. Ein Tipp: An Foroglio vorbei verläuft auch der Sentiero Cristallina , eine Wanderung in drei Etappen, die vom Maggiatal bis hinüber ins Bedrettotal führt.

3 – Im Parco San Grato bei Lugano

4 – Pizzo Zucchero im Onsernonetal

5 – Shaka Beach in Vira Gambarogno

Der Shaka Beach, ein Kieselstrand in Vira Gambarogno am Ostufer des Lago Maggiore, ist ein Pilgerort für Sonnenanbeter. Auf der Riesenschaukel baumeln die Füsse im Wasser, während der Blick über die Berge gleitet. Ob das Wasser im See an Ostern bereits warm genug sein wird, ist fraglich – aber für ein Foto nimmt man heutzutage ja so einiges in Kauf.