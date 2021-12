Drei Varianten sind möglich : Erlässt der Bundesrat am Freitag als Wellenbrecher die Ausweitung von 2G?

Die Regierung will unbedingt die aktuelle Ansteckungswelle brechen. Am Freitag dürfte er Verschärfungen der aktuellen Massnahmen erlassen. Offenbar stehen dabei drei verschieden harte Optionen im Raum.

1 / 4 Die 2G-Regel könnte bald flächendeckend eingeführt werden. Getty Es könnte allerdings auch zu einem erneuten Lockdown kommen. 20min/Sonja Mulitze Alain Berset hat laut Presseberichten drei verschiedene Varianten vorgeschlagen … 20min/Simon Glauser

Darum gehts Im Kampf gegen die wieder rasantere Ausbreitung des Coronavirus dürfte der Bundesrat neue Verschärfungen der geltenden Massnahmen beschliessen. Dies entweder schon am Freitag oder nach dem Wochenende.

Im Vordergrund steht dabei die Ausweitung der 2G-Regel.

Möglich wäre auch ein befristeter Lockdown.

Die täglichen Zahlen von Corona-Neuinfektionen sind in der Schweiz wieder auf fünfstellige Werte geklettert, die Intensivstationen schlagen Alarm wegen Überlastung und drohender Triage. Um die aktuelle Welle zu brechen, da sind sich viele Expertinnen und Experten einig, reichen die aktuellen Massnahmen nicht mehr aus. Bundesrätin Karin Keller-Sutter deutete in der «Rundschau» bereits an, dass die Regierung deswegen eine Verschärfung der geltenden Regeln angetönt hat.

Wie der «Blick» nun unter Berufung auf den «Nebelspalter» schreibt, dürfte der Gesamtbundesrat bereits am Freitag zur Tat schreiten und mögliche Massnahmen zur Diskussion stellen. Dabei soll laut dem Bericht Alain Berset als Grundlage drei mögliche Szenarien vorgeschlagen haben:

Flächendeckende Einführung von 2G - In diesem Fall dürften nur noch Geimpfte und Genesene Restaurants, Kinos oder Schwimmbäder betreten. Die Regel würde auch für den Besuch von Konzerten oder in Kinos gelten.

2G plus Maskenpflicht - Dabei würde zusätzlich eine Maskenpflicht erlassen. In Wirtschaftsbereichen, wo dies nicht möglich ist – etwa in Restaurants – käme es zu einem Lockdown.

Befristeter Lockdown - Als dritte und einschneidendste Variante diskutiert der Bundesrat einen auf zwei oder drei Wochen befristeten Lockdown, einen «Wellenbrecher» nach dem Vorbild Österreichs. Diese Variante scheint allerdings am wenigsten Rückhalt zu geniessen, zumal sich Justizministerin Keller-Sutter bereits dagegen ausgesprochen hat.

Am Freitag dürften noch andere Optionen besprochen werden. Bis dann sollen die anderen Departemente Stellung nehmen. Kommt es zu keinem Konsens, wird das Thema an der ausserordentlichen Bundesratssitzung am Montag erneut aufgegriffen. Laut dem «Nebelspalter» ist ein flächendeckendes 2G-Gebot die wahrscheinlichste Variante. Eine Impfpflicht ist allerdings nach wie vor kein Thema.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!