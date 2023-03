Wettbewerb : Erlebe Ed Sheeran in Paris inklusive Anreise und Übernachtung

Ed Sheeran erreichte im letzten Jahr die traurige Nachricht, dass seine schwangere Frau einen Tumor hat, bei dem es keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Innert desselben Monats verstarb Eds bester Freund Jamal. Ed Sheeran stand an seinen Grenzen. Er fiel in eine Depression und hatte Angstzustände. Die Musik ist seine Therapie. Ed zitierte: «I felt like I was drowning, head below the surface, looking up but not being

able to break through for air.» Diese starke Message hat er in seine Musik verpackt und ein einzigartiges musikalisches Meisterwerk auf die Beine gestellt.