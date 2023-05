Aufruf: Erlebst du dumme Anmache in deinem Sommer-Outfit?

Blicke und Catcalling: Frauen machen in ihren Sommerkleidern unangenehme Erfahrungen. Auf Tiktok tragen einige ein «Subway Shirt», um auf dem Weg von A nach B ihr Outfit zu verbergen. (Symbolbild)

Endlich scheint die Sonne. Übers Pfingstwochenende steigen die Temperaturen in Teilen der Schweiz sogar bis auf 25 Grad. Das sorgt dafür, dass viele ihre Shorts, Crop Tops oder kurzen Sommerkleider wieder aus dem Schrank kramen. Doch wie etliche Videos auf Tiktok zeigen, verdecken einige Frauen ihr sommerliches Outfit mit einem sogenannten «Subway Shirt».

Das übergrosse T-Shirt oder Hemd soll die Kleider der Frau verbergen und sie so auf der Strasse und im öffentlichen Verkehr vor ungewollten Blicken und Übergriffen wie Catcalling schützen. Verbirgst auch du dein Sommer-Outfit, bis du an deinem Ziel ankommst? Was sind die Gründe dafür? Erzähl es uns im Formular.