Erling Haaland sorgt für glückliche Gesichter vor Luxushotel

Am Mittwoch gewann Manchester City in Bern 3:1 gegen die Young Boys.

Manuel Akanji verschwand schnell im Hotel

Nach dem Sieg ging es für die City-Stars zurück ins Hotel, dem Schweizerhof in Bern – ein Luxushotel. In dieses checkte das Kader, das mehr als eine Milliarde Franken wert ist, am Dienstag ein. Vor dem Hotel warteten am Mittwochabend rund hundert Fans auf die Ankunft der Stars. Darunter war auch Marvin Haldimann.