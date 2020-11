Kannibale von Berlin : Ermittler finden weiteres «Leichenteil» in Pankow

Im Fall des mutmasslichen Kannibalen von Berlin hat die Polizei in Pankow weitere sterbliche Überreste von Stefan T. gefunden. Der mutmassliche Menschenfresser Stefan R. sitzt weiter in Haft.

Ein Spaziergänger hatte am 8. November in einem Park in der Nähe der Schönerlinder Chaussee in Berlin-Pankow einen Beinknochen entdeckt, der laut einem Polizeisprecher «komplett fleischlos» war.

Im mutmasslichen Kannibalen-Fall von Berlin hat die Polizei gestern Mittag «ein weiteres Leichenteil» gefunden. Das meldete die Berliner Polizei am Dienstag . Es sei bei den Ermittlungen in Pankow entdeckt worden und noch am Montagabend rechtsmedizinisch und kriminaltechnisch untersucht worden. Das Resultat: Bei dem Fund, der nicht genauer bezeichnet wird, handelt es sich um sterbliche Überreste von Stefan T. Der 44-Jährige wurde seit Anfang September vermisst und soll Opfer des Kannibalen Stefan R. (41) geworden sein ( 20 Minuten berichtete ). Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Blut, Knochensäge und 25 Kilo Natriumhydroxid

Der Verdächtige solle die grosse Menge an Natriumhydroxid in seinem Keller wie folgt begründet haben: «Ich wollte Seife herstellen.» Der Verdächtige arbeitete nach eigenen Angaben im Internet seit 2015 als Sekundarschullehrer für Mathe und Chemie. Zuvor war er als Redakteur bei einem Buchverlag tätig gewesen.

Das 44-jährige Opfer Stefan T. war als Monteur im Hochleitungsbau tätig. Es hatte seine Wohngemeinschaft in Berlin kurz vor Mitternacht verlassen und blieb zunächst spurlos verschwunden. Ein Spaziergänger fand am 8. November in einem Park in der Nähe der Schönerlinder Chaussee in Berlin-Pankow einen Beinknochen, der laut einem Polizeisprecher «komplett fleischlos» war. Deswegen und wegen anderer Indizien gehen die Ermittler davon aus, dass «Stefan T. das Opfer eines Kannibalen wurde».