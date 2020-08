Bei Strafuntersuchung

Ermittler könnten Corona-Gästelisten beschlagnahmen

In Deutschland nutzten Behörden Corona-Kontaktlisten zu Fahndungszwecken. In der Schweiz wäre dies auch möglich, wenn es richterlich angeordnet wird.

«Unter Umständen kann auch eine sogenannte Beschlagnahme der Unterlagen angeordnet werden», so Raphael Frei vom Bundesamt für Justiz. (Symbolbild)

Auch in der Schweiz könnten die Behörden die Corona-Kontaktlisten zu Strafverfolgungszwecken verwenden.

In Deutschland wurden Fälle bekannt, bei denen die Behörden für polizeiliche Ermittlungen Corona-Gästelisten von Restaurants auswerteten. (Symbolbild)

Auch in der Schweiz sind laut Bund Beschlagnahmungen von Listen möglich, wenn dies für eine Ermittlung nötig wird.

Dürfen Kontaktdaten von Restaurant- oder Clubgästen nur Rückverfolgungen von Infektionen oder auch der Verfolgung von Straftaten dienen? In Deutschland führte diese Frage zu einer hitzigen Debatte: So hat die Polizei nach einem Tötungsdelikt in einem Restaurant im bayerischen Ingolstadt auf Kontaktlisten zugegriffen.