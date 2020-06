Bergisch Gladbach

Ermittler stossen auf 30’000 Pädophilen-Verdächtige

Im Missbrauchsskandal Bergisch Gladbach kommen erschreckende neue Erkenntnisse ans Licht. Anfang Juni musste sich ein Hauptverdächtiger bereits vor Gericht verantworten.

Demnach seien die mutmasslich Pädophilen ganz unverfroren mit ihren Taten umgegangen und hätten sich in Foren und Messengerdiensten gegenseitig angeheizt, so der Justizminister.

Der Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach nimmt noch weit grössere Ausmasse an, als bislang angenommen. Die Ermittler sind nun auf die Spur von mehr als 30’000 Verdächtigen gekommen, wie NRW-Justizminister Peter Biesenbach laut « Bild » sagt.

Demnach seien die mutmasslich Pädophilen ganz unverfroren mit ihren Taten umgegangen und hätten sich in Foren und Messengerdiensten gegenseitig angeheizt. Sie hätten sich Tipps gegeben, unter anderem wie Kinder mit Beruhigungsmitteln gefügig gemacht werden können. Gegenüber der WAZ kommentierte der Justizminister diese neuen Erkenntnisse mit den Worten: «Mir ist speiübel.»

500 Terabyte Aufnahmen

Anfang Juni wurde die Identifizierung von drei minderjährigen Opfern bekanntgegeben. Die Jungen sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft von Samstag fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Sie sollen teilweise stundenlang von mehreren Männern sexuell missbraucht worden sein – in einem Fall vom eigenen Vater, in einem anderem vom Lebensgefährten der Mutter.

Bilder und Videos im Darknet angeboten

In der Gartenlaube in Münster sollen vier Männer stundenlang wechselweise den fünf- und den zehnjährigen Jungen vergewaltigt und die Taten teilweise gefilmt haben. Der 27-jährige Hauptverdächtige soll dazu den Männern den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin überlassen haben. Das zweite Opfer war den Angaben zufolge der Sohn eines 30 Jahre alten Beschuldigten aus Staufenberg (Hessen). Die Kinder sollen vor den Taten betäubt worden sein. Bilder und Videos der Taten bot der Hauptverdächtige im Darknet an.