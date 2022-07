Ermittlungen eingestellt – Verona Pooth fühlt sich zu Hause nach Einbruch nicht mehr sicher

«Ich fühle mich zu Hause nicht mehr so sicher wie vorher», sagt Verona Pooth (53) in ihrer Instagram-Story. Verständlich, denn am 24. Dezember wurde ihre Villa ausgeraubt, während sie mit ihrer Familie bei den Schwiegereltern Heiligabend feierte. Doch der Fall bleibt unaufgeklärt. Die Täter wurden nicht identifiziert und die Ermittlungen seien entsprechend eingestellt worden, wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitteilt. Von der ergaunerten Beute in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro – darunter auch Poots Hochzeitsschmuck – fehlt damit noch immer jede Spur.