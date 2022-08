US-Justizministerium : Ermittlungen gegen Babtistenkirche nach Missbrauchsskandal

Ein Jahresmeeting der Southern Baptist Convention in Dallas, Texas. (1998) – Archivbild

Die Baptisten-Kirche gab am Freitag bekannt, dass das US-Justizministerium die Ermittlungen aufgenommen hat, und versprach eine «vollständige und transparente» Zusammenarbeit mit diesen. «Während wir weiterhin über Fehler der Vergangenheit im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch trauern und diese beklagen, haben derzeitige Anführer in der SBC eine feste Überzeugung unter Beweis gestellt, diese Themen der Vergangenheit anzugehen», erklärte die Kirche. Die Kirchenführer würden ausserdem «Massnahmen einführen, um sicherzustellen, dass sie (die Fehler) sich in Zukunft nicht wiederholen».