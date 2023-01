Geldwäscherei und Betrug : Ermittlungen gegen «Kryptomilliardär» Dadvan Yousuf gehen weiter

Der selbsternannte Bitcoin-Millionär Dadvan Yousuf soll Investoren bewusst getäuscht haben: Mit Hilfe nationaler und internationaler Medien habe er sich als «erfolgreicher «Kryptomilliardär» dargestellt und Anleger zum Kauf einer eigenen Kryptowährung überzeugt, ohne tatsächlich das entsprechende Projekt umsetzen zu wollen. Dies berichtet SRF unter Berufung auf einen Beschluss des Bundesstrafgerichts in Bellizona. Im Beschluss ging es inhaltlich um die Zuständigkeit in diesem Fall. Den mutmasslichen Delikt-Erlös soll Yousuf auf Konten in Liechtenstein verschoben und Teile des Gewinns in Kryptowährungen investiert haben.