Nun auch strafrechtlicher Natur : Ermittlungen gegen Trump Organization ausgeweitet

Die Generalstaatsanwältin von New York führt gegen das Unternehmen nun nicht mehr nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Ermittlungen.

Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats New York weitet ihre Ermittlungen gegen die Trump Organization aus. Wie ein Sprecher von Generalstaatsanwältin Letitia James am Dienstag mitteilte, werden gegen das Unternehmen, in dem die geschäftlichen Aktivitäten von Ex-Präsident Donald Trump gebündelt sind, jetzt nicht mehr nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Ermittlungen geführt.