Streit um Finanzunterlagen

Ermittlungen gegen Trump umfassender als bisher bekannt

Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar wegen möglichem Versicherungs- und Bankbetrug durch Trumps Firma und dortige Angestellte.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan pocht weiter auf die Einsicht in Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump. Sie erhofft sich davon offenbar Hinweise auf möglichen Versicherungs- und Bankbetrug durch Trumps Firma und dortige Angestellte, wie aus einem Schreiben von Staatsanwalt Cyrus Vance am Montag an ein Gericht hervorgeht.