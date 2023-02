Zürich: Ermittlungen wegen Tötungsversuch – U-Haft für HB-Schläger beantragt

Am Sonntagabend griff ein 26-jähriger Eritreer am Zürcher HB zwei Frauen tätlich an.

Eine 55-jährige Italienerin wurde am Zürcher Hauptbahnhof am Sonntagabend Opfer eines Gewaltdelikts. Ein 26-jähriger Eritreer schlug auf die Frau ein und liess nicht von ihr ab, bis sie regungslos am Boden lag. Eine 16-jährige Frau, die zu Hilfe eilte, griff er ebenfalls mit Fäusten und Fusstritten an. Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich bei beiden Frauen um Zufallsopfer.