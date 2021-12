11 Tote in Hessen : Ermittlungen zum Anschlag von Hanau nach knapp 2 Jahren eingestellt

Bei einem Attentat tötete Tobias R. im Februar 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund. Jetzt ist das Verfahren eingestellt worden.

Die Bundesanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zum Anschlag von Hanau eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter oder Mitwisser des Attentäters Tobias R., teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. R. hatte im Februar 2020 in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie dann seine Mutter und sich selbst getötet.