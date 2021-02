Pfleger und Pflegerin im Fokus : Ermittlungen zum Tod von Fussball-Legende Maradona ausgeweitet

Diego Maradona ist seit mehreren Monaten tot. Dennoch beschäftigt der Fall noch immer die Behörden. Nun wird bekannt, dass noch mehr Leute in den Fokus der Staatsanwaltschaft rücken.

1 / 15 Karriere von Maradona (1960-2020) in Bildern Am 30. Oktober 1960 kommt Diego Armando Maradona als fünftes von acht Kindern zur Welt. Die Familie lebt im Armenviertel Villa Fiorito in Buenos Aires, der kleine Diego spielt bald Fussball wie kein anderer und bekommt deshalb seinen Spitznamen: El Pibe de Oro - der Goldjunge. Als Junior bleibt Maradona mit seiner Mannschaft einmal 136 Spiele in Folge ohne Niederlage, mit 15 debütiert er für die Argentinos Juniors in der höchsten argentinischen Liga. Foto: Twitter Maradona ist in Südamerika schon zweimal zum Fussballer des Jahres gewählt worden, als er mit 20 zu den Boca Juniors wechselt. Die Ablösesumme soll vier Millionen Dollar betragen - dazu werden sechs Spieler von Boca zu den Argentinos Juniors transferiert. Foto: Imago Ein gutes Jahr spielt er im Grossclub der argentinischen Hauptstadt. Danach wechselt Maradona 1982 zum FC Barcelona. Die Ablösesumme beträgt nun 7,3 Millionen Dollar - Rekord. In Katalonien erlebt er allerdings keine sehr glückliche Zeit. In der ersten Saison fällt Maradona wegen einer Hepatitis-Erkrankung länger aus. In der zweiten Saison erleidet er bei einem rüden Foul einen Bruch im Sprunggelenk. In zwei Saison gewinnt er mit Barcelona einen Pokal - im spanischen Cup. Foto: Keystone

Darum gehts Diego Maradona starb im November des letzten Jahres.

Mittlerweile wird gegen den Leibarzt des verstorbenen Diego Maradona wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Nun wird bekannt, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden.

Gut zwei Monate nach dem Tod der argentinischen Fussball-Legende Diego Maradona hat die Justiz die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf drei weitere Verdächtige ausgeweitet. Untersucht werde nun auch die Rolle eines Psychologen, eines Pflegers und einer Pflegerin, berichteten argentinische Medien am Dienstag unter Berufung auf eine Justizquelle. Die drei Verdächtigen sollen demnach noch in dieser Woche von der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in San Isidro befragt werden.

Der Psychologe und die beiden Pfleger sollen Maradona während seiner letzten Tage begleitet haben. Bereits kurz nach dem Tod Maradonas Ende November hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Mediziner Leopoldo Luque und die Psychiaterin Agustina Cosachov eingeleitet. Maradonas Töchter Dalma, Gianinna und Jana hatten zuvor Kritik geübt an der Art und Weise, wie Maradona zuletzt in seiner Residenz behandelt worden war. Die Fussball-Ikone hatte sich in Tigre nahe der Hauptstadt Buenos Aires von einer Gehirnoperation erholt. Dort starb Maradona am 25. November.

«Jana ist eine blöde Zicke»

Und Anfang Februar wurde bekannt, dass Maradona vom Ärzteteam nicht die Behandlung bekommen hat, die er für sein Krankheitsbild gebraucht hätte. In seinem Zimmer soll es weder Sauerstoff, noch einen Defibrillator und auch kein Alarmsystem gegeben haben. Zudem hatte es in Luques Team keinen Kardiologen. Und nicht nur das.

Mehrere Whatsapp-Chats zwischen Luque und der Psychiaterin Cosachov kamen ans Licht. Auch eines zwischen Luque und Maradonas Tochter Jana. Die 24-Jährige machte sich wenige Tage vor dem Tod ihres Vaters grosse Sorgen. Sie teilte es Leopoldo Luque mit. «Es geht ihm gar nicht gut. Er liegt seit 48 Stunden im Bett und ist sehr gereizt. Dabei war er am Sonntag noch ganz fit. Er wirkt wie der Diego aus dem Jahr 1986. Agustina (Cosachov) wird ihm eine stärkere Dosis des Medikaments gegen seine bipolaren Störung geben. Aber er ist auch sehr aufgedunsen. Können Sie ihm nicht einen Arzt schicken?» Janas Nachricht wurde von Luque ignoriert. Später schrieb Luque einem Kollegen: «Jana ist eine blöde Zicke. Sie will ihn einliefern lassen.»

Maradona starb im Alter von 60 Jahren

Maradona gilt als einer der besten Fussballer aller Zeiten, sein Tod im Alter von 60 Jahren sorgte für Bestürzung in der Welt des Sports. Das Leben des früheren Weltmeisters war nach seiner aktiven Karriere von vielen Aufs und Abs sowie von Drogen- und Alkoholabhängigkeit geprägt; Maradona hatte immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt er zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und liess sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen.