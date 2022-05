Drogenring im Raum Bodensee: Ermittlungsgruppe Platzhirsch beschlagnahmt 37 Kilo Drogen 

Seit November 2021 führt die Staatsanwaltschaft Kempten (D) in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Kempten (KPI) ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen zahlreiche Beschuldigte wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht, dass ein 25-jähriger Mann über einen längeren Zeitraum Handel mit Marihuana und Kokain in erheblichem Ausmass betrieben hat, wie die Behörden am Freitag mitteilten.