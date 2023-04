Regionalgericht Bern-Mittelland: Frau (20) wurde nackt in Badewanne gefunden – mutmasslicher Täter vor Gericht

Die Untersuchung des Leichnams habe keine Hinweise auf einen natürlichen Tod, einen Unfall oder Suizid ergeben, so die Rechtsmedizinerin. Beispielsweise habe die 20-Jährige diverse Punktblutungen aufgewiesen, die auf einen erhöhten Druck in den Blutgefässen (Würgen) hinweisen. Hautdurchtrennungen etwa an den Händen könnten als Abwehrverletzungen gedeutet werden.