«Rahmchöpfli statt Panna Cotta» Ernährungsforscher will mit Alpen-Spezialitäten Europa erobern

Das ehemalige Kapuzinerkloster ist nun ein Mekka für Alpen-Kulinarik. Im Culinarium Alpinum gibt es Restaurant, Herberge und Bildungsangebote. Es soll helfen, den Food-Standort Schweiz besser zu positionieren.

Mit dem Culinarium Alpinum öffnet ein Zentrum für alpine Kochkunst seine Tore in Stans.

Mit seinem Angebot aus Gastronomie und Bildung wolle das Culinarium Alpinum das Bewusstsein für alpine Regionalkulinarik schweizweit und über die Landesgrenzen hinaus stärken, teilten die Betreiber am Dienstag anlässlich der Eröffnung mit. Kurator Dominik Flammer sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, man wolle dazu beitragen, den hiesigen Kulinariktourismus besser zu positionieren.

Die Schweiz stehe diesbezüglich in einem Konkurrenzkampf etwa mit Skandinavien oder Österreich. Er verwies auf den Trend, wonach Gäste vermehrt die für eine Region typischen Speisen kosten wollten.

Regionale Gerichte sind denn auch im Restaurant des Hauses angesagt. Das Lokal im ehemaligen Kapuzinerkloster in Stans hat 70 Sitzplätze, dazu eine Terrasse und den Klostersaal für Bankette.

Wurst und Rahmchöpfli

Bewegte Geschichte

2008 überliess Nidwalden das ehemalige Kloster der Biotechnologiefirma Mondobiotech im Baurecht für 60 Jahre. Der englische Architekt Norman Forster, der unter anderem die Berliner Reichstagskuppel entworfen hatte, sollte das Haus umbauen. Doch soweit kam es nicht. Das Unternehmen geriet schon bald in finanzielle Schieflage. 2014 kaufte der Kanton das Baurecht für 1 Franken zurück.

In der Folge führte er einen Investorenwettbewerb für die denkmalgeschützte Anlage durch. Aus dieser war die Idee für das Kulinarikkompetenzzentrum als Siegerin hervorgegangen. Das Haus wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren sanft renoviert. Insgesamt seien rund 14 Millionen in den Umbau investiert worden, sagte Flammer. Die nicht gewinnorientierte Stiftung Keda erhalte die Gebäude zur Kostenmiete von der Investorin.