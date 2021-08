Hindelbank BE : Ernest Jungen (65) wird vermisst, er ist auf Medikamente angewiesen

Der Mann wurde zuletzt in der Pflegeinstitution in Hindelbank gesehen. Jungen ist auf Medikamente angewiesen.

Seit der Nacht auf Samstag, 31. Juli, wird in Hindelbank Ernest Jungen vermisst. Er wurde zuletzt am Freitag, 30. Juli, gegen 23.30 Uhr in der Pflegeinstitution in Hindelbank, wo er wohnhaft ist, gesehen. Trotz umgehend eingeleiteter und umfangreicher Suchmassnahmen, wobei nebst zahlreichen Polizistinnen und Polizisten auch ein Personenspürhund und eine Drohne eingesetzt wurden, konnte Herr Jungen bislang nicht gefunden werden.