Ost-Jerusalem: Zwei Verwundete bei mutmasslichem Anschlag

Videos in den sozialen Medien zeigen den Tatort.

Am Dienstag wurden im Zuge eines Anschlags in Ost-Jerusalem zwei weitere Personen verwundet.

Bei einem mutmasslichen Anschlag in Ost-Jerusalem sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Die israelische Polizei teilte mit, es seien Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben worden. Zwei Insassen seien dabei verletzt und ins Spital gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in dem Viertel Scheich Dscharrah. Der Tatverdächtige konnte entkommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.