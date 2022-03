Oberentfelden AG : Erneut Bancomat gesprengt – Täter sind auf der Flucht

Am frühen Dienstagmorgen wurde in Oberentfelden AG ein Bancomat gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

An der Industriestrasse in Oberentfelden AG wurde in den frühen Morgenstunden ein Bancomat gesprengt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 3.30 Uhr bei einer Coop-Pronto-Tankstelle.