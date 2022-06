«Ice Imperial»-Flaschen : Erneut Champagnerflaschen mit grossen Mengen Ecstasy aufgetaucht

Verbraucherzentralen in Deutschland und den Niederlanden warnen vor Champagner der Marke «Ice Imperial» von Moët & Chandon: In mehreren Drei-Liter-Flaschen des Schaumweins sind hohe Konzentrationen von MDMA gefunden worden.

«Es besteht akute Lebensgefahr», schreibt die Seite Produktwarnung.eu über den Konsum von mit Drogen versetzten Champagners «Ice Imperial» von Moët & Chandon. Zuvor waren erneut Drei-Liter-Flaschen des Getränks aufgetaucht, die mit grossen Mengen von Ecstasy versetzt waren. «Kürzlich wurde sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden eine Flasche dieser Grösse gefunden, die mit der harten Droge MDMA (auch bekannt als Ecstasy) gefüllt war», heisst es.

Das Berühren und/oder Trinken des Inhalts der Flaschen sei lebensgefährlich: «Dies hat in Deutschland zu sieben sehr schweren Krankheitsfällen und einem Todesfall geführt. Laut Hersteller gab es in den Niederlanden vier Krankheitsfälle. In beiden Fällen wurden die betroffenen Flaschen über eine bisher unbekannte Website gekauft», so die Seite weiter. Selbst das Eintauchen einer Fingerspitze in die Flüssigkeit und das Schmecken könne auch ohne Schlucken zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. «Die Einnahme eines kleinen Schlucks kann tödlich sein», heisst es weiter.